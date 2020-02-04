2020/02/04 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة النقل إنشاء مرأبين في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار الشديدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “وزير النقل عبد الله لعيبي وافق على إنشاء مرأبين ،إحدهما قرب مرقد السيد محمد (عليه السلام) بمساحة تقدر بـ 8 دوانمات، لتسهيل نقل الزائرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تعتزم إنشاء مرأبين في قضاء بلد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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