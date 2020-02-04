الحديثي يؤكد الحكومة الحالية مستمرة بعملها لحين منح حكومة علاوي الثقة

2020/02/04 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة عبد المهدي مستمرة بعملها لحين تصويت مجلس النواب منح الثقة لحكومة محمد علاوي

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