وزارة العمل تعتزم انشاء سوق عصري للعاطلين في بغداد

2020/02/04 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تخصيص ارض لانشاء سوق عصري للعاطلين في بغداد.وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في بيان تلقته وكالة صدى، ان الوزارة وحسب الفقرتين (٩ و١٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) قامت بتخصيص دونم في منطقة الغزالية لانشاء مجمعات تسويقية تضم (٩٢) كشكاً.واضاف انه بعد الانتهاء من تشييدها سيتم

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