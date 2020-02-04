2020/02/04 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: علاء اللامي العقل المليشياوي يتصور أن كل ما يخرج منه على لسانه هو درر يتيمة وهو الحق المطلق الذي لا يقبل الجدل والتشكيك، ولا يدري إنه مجرد كلام منحاز ومتحزب لقائله كأي كلام حزبي في التاريخ! مثلا، كتب صالح العراقي المقرب من مقتدى الصدر (القبعات الزرق سلاحهم الورد، ودرعهم الحب، وقوتهم السلام…ويجب على الجميع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دويلات القبعات الملونة.. علاء اللامي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دويلات القبعات الملونة.. علاء اللامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).