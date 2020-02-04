الرافدين يعلن تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي

2020/02/04 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالسلف الشخصية الالكترونية للموظفين المحالين الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المصرف قام بتحويل الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية على الراتب التقاعدي حيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي للموظف […]

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