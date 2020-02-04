2020/02/04 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، أمراً باستقدام المدير العام لتربية المحافظة السابق.وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن “أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى السابق؛ جاء على خلفية عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين المتعاقدين على تنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى السابق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).