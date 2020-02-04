صدور أمر استقدام بحق مدير عام تربية نينوى السابق

2020/02/04 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، الثلاثاء (04 شباط 2020)، أمراً باستقدام المدير العام لتربية المحافظة السابق.

وقالت هيأة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى السابق؛ جاء على خلفية عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين المتعاقدين على تنفيذ مشاريع التأهيل لعددٍ من مدارس في المحافظة بعد انتهاء أعمالهم".

واضاف البيان أن "أمر الاستقدام في القضيّة، التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".

بغداد اليوم ـ النجف

أعلنت تربية محافظة النجف، الاثنين، عن المصادقة على اوامر 2175 متعاقد.

وقال مدير التعليم والملاك، حيدر صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الوجبة شملت متعاقدي التعليم الثانوي في قاطع النجف والمناذرة ومتعا

بغداد اليوم-ذي قار

أقدم عدد من المحتجين، الإثنين (03 شباط، 2020) على قطع جسر الحضارات، وسط مدينة الناصرية، بالإطارات، بعد انفجار عبوة صوتية هناك.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق قطع جسر الحضارات، وسط مدينة الناصرية، بالإطارات من قبل محت

بغداد اليوم _ديالى

كشفت إدارة مستشفى جلولاء العام، في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، حقيقة تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الخنازير داخل المستشفى.

وذكرت إدارة مستشفى جلولاء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "شائعات تدوالتها بعض صفحات

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