2020/02/04 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء (4 كانون الثاني 2020) تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالسلف الشخصية ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يصدر قراراً بشأن سلف الموظفين المحالين للتقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يصدر قراراً بشأن سلف الموظفين المحالين للتقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).