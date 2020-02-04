طقس العراق.. ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع سقوط أمطار رعدية

2020/02/04 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، ان “طقس يوم غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي مع تساقط زخات مطر، ودرجات الحرارة ترتفع بضع […]

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