الناصرية.. جسور مغلقة وإضراب مستمر

2020/02/04 | 10:38 - المصدر: الحرة

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قطع محتجون في مدينة الناصرية جسري النصر والحضارات أمام حركة المركبات فيما تم إشعال الإطارات عند مداخل جسر النصر في إطار التصعيد الاحتجاجي الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي.

وقال مصدر أمني لـ"الحرة" إن ثلاثة جسر مغلقة حالياً هي: الزيتون والنصر والحضارات، في وقت الحركة طبيعية على جسر ذي قار والحديدي البديل.

كما اشار المصدر إلى استمرار الدوام الجزئي في مدارس مدينة الناصرية للمرحلة الابتدائية فقط، في وقت يستمر الإضراب في جميع الدوائر والمؤسسات باستثناء الخدماتية والصحية منها.

وشهدت الناصرية حالات كر وفر منذ أيام بين المعتصمين وميليشيات الصدر المعروفة بأصحاب القبعات الزرق، وكان المتظاهرون قد طردوا أول أمس، في مدينتي الناصرية، أصحاب القبعات بعدما مزقوا لافتة تندد بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة.

وفي 27 يناير الماضي قتل متظاهران بالرصاص الحي وأصيب آخرون، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، خلال اقتحام مسلحين الساحة المركزية للاحتجاجات المناهضة للحكومة وإحراق خيم المحتجين.

وبعدها أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارات رباعية الدفع على اقتحام وحرق خيم المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقوا النار على المعتصمين وأحرقوا خيمهم التي تحولت إلى ركام.

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