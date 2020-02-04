الصحة العالمية: حالات السرطان ستزيد بنسبة 81 بالمائة

2020/02/04 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.وذكرت مصادر صحفية، أن ” المنظمة التابعة للامم المتحدة حذرت في تقرير لها من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين […]

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