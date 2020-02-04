ميليشيا “القبعات الزرق” تواصل قمع المحتجين لإنهاء التظاهرات بـ “الأدوات الحادة”

2020/02/04 | 10:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بلغت ساحات الاحتجاج في العراق منحنى خطيراً بعد محاولة بميليشيا “القبعات الزرق” التابعة لزعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، فضّ عدد من الاعتصامات وفتح الطرق وإنهاء الإضراب عن […]

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