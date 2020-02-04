العراق يعتزم تصدير الطمامة والبطاطة

2020/02/04 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، عن تسجيل فائض في محصولي الطماطة والبطاطة في محافظتي البصرة ونينوى ما يفسح المجال أمام تصديرهما، مؤكدا تضمين موازنة العام الحالي تصدير الفائض الى خارج البلاد.وقال الحسني في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

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