الرافدين يحول سلف الموظفين للتقاعد ويستقطعها من الراتب التقاعدي

2020/02/04 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يحول الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية للموظف المتقاعد على الراتب التقاعدي

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