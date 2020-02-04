2020/02/04 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة جامعيون يختبرون ترابطاً متصاعداً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: قراءة الرواية تغيّر الدماغ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: قراءة الرواية تغيّر الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).