مراسلونا: فتح الطرق والجسور في البصرة والنجف الأشرف

2020/02/04 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عودة الحياة الى طبيعتها في جميع مدن المحافظة.

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