السفيرة الاسترالية: ننتظر التمور العراقية في استراليا

2020/02/04 | 10:43 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدت السفيرة الاسترالية في العراق جوان لودنس، أنها تتابع ملف استيراد التمور العراقية وانها تنتظر التم...

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