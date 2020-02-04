عمليات سامراء والحشد يعقدان اجتماعا موسعا لبحث الاوضاع الامنية

2020/02/04 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت قيادة عمليات سامراء والحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا امنيا موسعا لبحث الاوضاع الامنية وملاحقة فلول داعش.

وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "اجتماعا امنيا موسعا عقد في قيادة عمليات سامراء بين الحشد الشعبي والقيادات الامنية للتنسيق والتعاون لملاحقة فلول داعش وتأمين مدينة سامراء”.

وأضافت ان "الاجتماع جاء لزيادة التنسيق والتعاون في القواطع المشتركة والتصدي لمحاولات داعش لاستهداف امن مدينة سامراء".

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