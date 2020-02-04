46 شركة طيران توقف رحلاتها الى الصين

2020/02/04 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم الثلاثاء، ان 46 شركة طيران أجنبية علقت رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان، ان "الطلب في سوق الطيران الدولي انخفض بشكل كبير، تحت تأثير انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث فرضت العديد من البلدان قيودا على دخول وخروج المواطنين الصينيين".

وبينت انه "حتى الآن، أعلنت 46 شركة طيران أجنبية تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين".

وكانت عدة دول قد أوقفت رحلات الطيران إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من 400 شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

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