ضبط عجلة مخالفة في كركوك

2020/02/04 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاعلام الامني، عن ضبط عجلة تحمل أدوية ممنوعة في كركوك.وقال الاعلام في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه “حسب توجيهات مدير عام شؤون الداخلية والأمن وبأشراف مدير الشؤون الداخلية لقيادة الشرطة الاتحادية باشرت مفارزنا من مكتب شؤون الفرقة السادسة بعد ورود معلومات عن دخول شاحنة محملة بأدوية ممنوعة الاستيراد عن […]

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