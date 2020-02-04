الصناعـات الانشائيـة تسعـى لزيـادة تسويـق منتجاتهـا مـن الرمـل والحصى بأنواعـه

2020/02/04 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الشركة العامة للصناعات الانشائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن سعيها لفتح آفاق عمل مشترك مع أمانة بغداد ومديريات البلديات والمحافظات كافة لتسويق منتجاتها من مختلف المواد الانشائية .وقـال مدير عام الشركة أحمد حسين، ان “الشركة تمتلك مقالع متخصصة بإنتاج الحصى والرمل والحصى الخابط (السبيس) ورمل وحصى المرشحات بطاقات إنتاجية […]

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