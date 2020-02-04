2020/02/04 | 10:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة شرطة محافظة الديوانية بنشر مفارز أمنية مشددة على مختلف مدارس المحافظة .وذكر بيان للقيادة وتلتقه وكالة صدى ، إنه ” وفقا لتوجيهات وزير الداخلية ” ياسين الياسري ” قامت الشرطة بنشر مفارزها قرب المؤسسات التربوية والمدارس لتأمين الحماية وضمان الاستمرار بسير العملية التعليمية بعد أن عادت الحياة اليها مجددا ” .وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الديوانية تنشر مفارزها لحماية المدارس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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