2020/02/04 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات سامراء والحشد الشعبي، الثلاثاء، اجتماعا امنيا موسعا لبحث الاوضاع الامنية وملاحقة فلول داعش في المدينة .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” اجتماعا امنيا موسعا عقد في قيادة عمليات سامراء بين الحشد الشعبي والقيادات الامنية للتنسيق والتعاون لملاحقة فلول داعش وتأمين مدينة سامراء”، لافتا الى ان ”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد وعمليات سامراء يعقدان اجتماعا موسعا لبحث الاوضاع الامنية وملاحقة فلول داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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