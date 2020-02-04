2020/02/04 | 10:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكاوى من متقاعدين في المثنى لإيقاف رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 10:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكاوى من متقاعدين في المثنى لإيقاف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكاوى من متقاعدين في المثنى لإيقاف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).