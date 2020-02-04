2020/02/04 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأوضاع في البلاد.

وتطرق اللقاء الى مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية، فضلا عن تنفيذ مطالب المتظاهرين وادانة استخدام القمع في فض الاحتجاجات.

واستعرض الجانبان الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة والاشراف الاممي عليها واهمية استكمال الاجراءات التشريعية والتنفيذية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يبحث مع بلاسخارت مطالب المتظاهرين وادانة استخدام القمع في فض الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يبحث مع بلاسخارت مطالب المتظاهرين وادانة استخدام القمع في فض الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).