2020/02/04 | 11:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتشح “برج خليفة” أعلى برج في العالم بمدينة دبي في الإمارات بالعلم الصيني في إطار مبادرة تضامن دولة الإمارات وشعبها مع الصين من باب الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح مدينة ووهان الصينية.ونشرت الصفحة الموثقة لبرج خليفة عبر موقع “تويتر” مجموعة من الصور للبرج وهو متلون برج خليفة الشهير في مدينة دبي بألوان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برج خليفة يتشح بعلم الصين تضامنًا مع مصابي فيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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