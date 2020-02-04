نائب: دعونا رئيس الوزراء المكلف إلى عدم الالتفات للضغوط السياسية

2020/02/04 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف عضو البرلمان، يوسف الكلابي، عن دعوة وجهها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، إلى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بضرورة عدم الالتفات إلى الضغوط السياسية في موضوع اختيار كابينته الوزراية.وقال الكلابي في حديث لـ”العهد” الفضائية، إننا “دعونا رئيس الوزراء إلى عدم الالتفات للضغوط السياسية، في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء، […]

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