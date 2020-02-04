القبض على “مصور الجثث” في ووهان وحجره صحياً

2020/02/04 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهم أشخاص ملثمون ببزات بيضاء منزل رجل صيني في ووهان، ووضعوه عنوة في حجر صحي، بعد تصويره لجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد.وحققت السلطات الصينية فورا مع “فانغ بين”، وهو مواطن صيني أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشي الوباء.ونشر فانغ فيديوهات […]

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