ملثمون يضعون رجل صيني في حجر صحي بعد تصويره ضحايا كورونا

2020/02/04 | 11:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير ضحايا فيروس كورونا يضع رجل صيني في ووهان تحت الحجر الصحي

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