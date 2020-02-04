2020/02/04 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التليفزيون السوري الرسمي مساء امس الإثنين، بأن الدفاع الجوي في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي البلاد أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.ولم يذكر التليفزيون السوري المزيد من التفاصيل حول الحادث.يأتي ذلك، في وقت أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى ثمانية عناصر، بينهم ثلاثة مدنيين.يذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسقاط طائرتين مسيرتين في محيط مطار حميميم في سوريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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