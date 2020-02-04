إقليم كردستان يفرض غرامة مالية على المدخنين داخل السيارات

2020/02/04 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، قانونا جديدا لحظر التدخين بالنسبة للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات، فيما أشارت الى أن غرامات مالية بانتظار المخالفين.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “قانوني حظر التدخين وتشغيل الراديو دون إذن الراكب داخل سيارات وحافلات الأجرة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من إصدار […]

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