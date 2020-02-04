رسميّاً.. نادي الميناء يبرم ثلاث صفقات جديدة

2020/02/04 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت الهيأة الإدارية لنادي الميناء الرياضي ثلاث صفقات جديدة دعماً لفريق الكرة تحضيراً لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي .

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