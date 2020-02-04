تربية النجف تُصادق على أوامر الوجبة أولى من المحاضرين

2020/02/04 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الأشرف، الثلاثاء، مصادقة أوامر لـ2175 متعاقد من الوجبة الأولى.وبين قسم التعليم والملاك في المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المديرية صادقت على أوامر لـ2175 متعاقد من الوجبة الأولى”.وأضاف، أن “هذه الوجبة شملت متعاقدي التعليم الثانوي قاطع النجف، والمناذرة، وكذلك التعليم الابتدائي المناذرة، وجزء […]

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