2020/02/04 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد عن انجاز تطوير 9 قطاعات سكنية جديدة في مدينة الصدر.وقال بيان للامانة، ان “ملاكات دائرة المشاريع انجزت، تطوير واكساء القطاعات ( 53 ، 52 ، 48 ، 1 ، 45 ، 42 ، 46 ، 19 ، 72 ) ضمن مدينة الصدر شرق بغداد وإدخالها الخدمة الفعلية”.واوضح، […]

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