2020/02/04 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد عن انجاز تطوير 9 قطاعات سكنية جديدة في مدينة الصدر.
وقال بيان للامانة، ان “ملاكات دائرة المشاريع انجزت، تطوير واكساء القطاعات ( 53 ، 52 ، 48 ، 1 ، 45 ، 42 ، 46 ، 19 ، 72 ) ضمن مدينة الصدر شرق بغداد وإدخالها الخدمة الفعلية”.
واوضح، […]
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وقال بيان للامانة، ان “ملاكات دائرة المشاريع انجزت، تطوير واكساء القطاعات ( 53 ، 52 ، 48 ، 1 ، 45 ، 42 ، 46 ، 19 ، 72 ) ضمن مدينة الصدر شرق بغداد وإدخالها الخدمة الفعلية”.
واوضح، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطوير 9 قطاعات سكنية جديدة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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