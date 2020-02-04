هل زيدان يدفع هازارد لمواجة سوسيداد مساء الخميس

2020/02/04 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هازارد أصبح مستعدًا للعب إذا قرر المدير الفني زين الدين زيدان الدفع به خلال مواجة ريال سوسيداد مساء الخميس في ربع نهائي كأس إسبانيا

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