2020/02/04 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن انجاز تطوير 9 قطاعات سكنية جديدة في مدينة الصدر .وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى , عن قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع بانجاز تطوير واكساء القطاعات ( 53 ، 52 ، 48 ، 1 ، 45 ، 42 ، 46 ، 19 ، 72 ) ضمن مدينة الصدر شرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تنجز تطوير 9 قطاعات سكنية جديدة في مدينة الصدر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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