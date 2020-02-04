كُردستان تحظر التدخين في سيارات الأجرة والحافلات

2020/02/04 | 11:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أصدرت #وزارة_النقل والمواصلات في حكومة #إقليم_كردستان، قانوناً جديداً لحظر #التدخين بللسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات.وذكرت الوزارة في بيان أن «قانوني حظر التدخين وتشغيل […]

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