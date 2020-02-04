2020/02/04 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سلطات الصحة في ماليزيا اليوم الثلاثاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بين مواطنيها.وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزي يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الوباء.ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزي إلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماليزيا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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