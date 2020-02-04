صحيفة صهيونية : الإمارات رتبت لقاء البرهان مع نتنياهو

2020/02/04 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة ، ذي تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول عسكري سوداني إن البرهان وافق على لقاء نتنياهو ظنا أن ذلك سيساعد على “تسريع” إخراج السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ”رفيع المستوى” إن الإمارات هي من رتبت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، […]

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