الصين: 46 شركة طيران أجنبية علقت رحلاتها بسبب فيروس كورونا

2020/02/04 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، أن 46 شركة طيران أجنبية علقت رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا.وقالت الهيئة في بيان تابعته “العهد نيوز”، إن “الطلب في سوق الطيران الدولي انخفض بشكل كبير، تحت تأثير انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث فرضت العديد من البلدان قيودا على دخول وخروج المواطنين الصينيين”، مبينةً […]

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