شاهد.. ما علاقة حساء الخفافيش بفيروس كورونا في الصين؟

2020/02/04 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شوربة الخفافيش من الأطباق الشهيرة فى الصين والفلبين ويتناولها الكثيرون هناك كحساء قبل الوجبة الرئيسية.ويحتوى هذا النوع من الشوربة على خفافيش يتم طهيها وهى حية يضاف إليها بعض التوابل والثوم والزنجبيل وتلقى قبولا كبيرا فى المدن الصينية، ولكن ادى تناول هذا النوع الغريب من الحساء إلى تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح […]

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