2020/02/04 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرق الاوسط تكشف عن ﺿﻐﻮط ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ علاوي والبرلمان خلال الفتره الماضي المستقلة … يرى عضو مجلس النواب آراس حبيب، أن حكومة مستقرة لن تحصل دون برنامج واضح وقدرة على التنفيذ.اقرأ ايضا: عبد الحسين : الشعب العراقي مدعو اليوم للخروج جميعاً إلى الشارع وليس غداً وقال حبيب في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته […]

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