القضاء: اصدار حكم بالسجن 15 سنة بحق مدان عمل مع “داعش” الإرهابي

2020/02/04 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

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قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد حكماً بالسجن خمس عشرة سنة لمدان بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الارهابية منذ عام الفين واربعة لافتا إلى أن المدان عمل على تطوير الاسلحة والمساهمة في تفخيخ العجلات اضافة الى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الارهابي في مدينة الفلوجة.

وأضاف أن المدان انضم الى تنظيم داعش الارهابي عام الفين وأربعة عشر وقام بتنفيذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية العراقية.

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