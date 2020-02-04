2020/02/04 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد آمر اللواء 41 في الحشد الشعبي أبو ظافر الزيادي، الثلاثاء، قاطع مسؤوليته جنوب سامراء، فيما اكد جهوزية قوات اللواء لأي طارئ.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “امر اللواء 41 في الحشد الشعبي أبو ظافر الزيادي اجرى جولة تفقدية لقاطع المسؤولية جنوب سامراء للوقوف على متطلبات واحتياجات المقاتلين”.وأكد الزيادي استعداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر اللواء 41 للحشد يتفقد قاطع مسؤوليته جنوب سامراء ويؤكد جهوزيته قواته لاي طارئ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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