2020/02/04 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، عن تسجيل فائض في محصولي الطماطة والبطاطة في محافظتي البصرة ونينوى ما يفسح المجال أمام تصديرهما، مؤكدا تضمين موازنة العام الحالي تصدير الفائض الى خارج البلاد.وقال الحسني في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن عن تسجيل فائض بالمحاصيل في محافظتي البصرة ونينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن عن تسجيل فائض بالمحاصيل في محافظتي البصرة ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).