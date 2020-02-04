2020/02/04 | 11:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، الثلاثاء، أن اللواء ١٨ تصدى لهجوم نفذته عصابات داعش الارهابية هو الثاني من نوعه خلال اسبوع على نقاط تابعة للواء غرب الانبار.وقال نصر الله ان “قوة من اللواء صدت، في وقت متاخر من ليلة امس، هجوما داعشيا استهدف نقطتين تابعتين للواء غرب الانبار”، مبينا ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 18 بالحشد تتصدى لهجوم داعشي ثانٍ خلال أسبوع غرب الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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