اقذر 13 مكان في العالم في سياق حياتنا الاجتماعية هي ..؟!!

2020/02/04 | 11:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اقذر 13 مكان في العالم في سياق حياتنا الاجتماعيه هي :

1.



المسابح وخاصة مسابح الاطفال والدراسات اثبتت ان 70 بالمئة من هذه المسابح تحتوي على جرثومة العصيات الكولونية E.Coli.

2 .



قائمة الطعام في المطاعم Restaurant menu.

3 .



ترانشات الليمون التي توضع على حافة كاس السفن اب والمقدمة ف...

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