أتلتيكو مدريد يبدأ الاتصال بنجم برشلونة

2020/02/04 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى أتلتيكو مدريد لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري.وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد بدأ بالفعل اتصالاته للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط الفريق الكتالوني.وأضافت الإذاعة: "راكتيتيش يُعد هدف ذو أولوية لأتلتيكو مدريد، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل".وأشار التقرير، إلى أن برشلونة كان يبحث عن مخرج لبعض اللاعبين خلال ميركاتو الشتاء المنتهي، وكان راكيتيتش أحد هؤلاء اللاعبين.

ولم يصل لراكيتيتش أي عرض يقنع النادي، ولذلك تقرر استمراره مع البلوجرانا حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن راكيتيتش قد صرح مؤخرًا، أنه فكر بالفعل في الرحيل خلال ميركاتو الشتاء، وخاصًة في ظل عدم تعامل إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للبلوجرانا معه، بشكل لائق.

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