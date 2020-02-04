تحديد موعد لكلاسيكو الإياب بين برشلونة وريال مدريد

2020/02/04 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة كلاسيكو الإياب ضمن منافسات الجولة 26 من الليغا.ووفقا للحساب الرسمي لليغا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن المباراة ستقام يوم 1 مارس المقبل، على ملعب الفريق الملكي “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت مدريد.وكان لقاء الكلاسيكو ضمن الدور الأول لليغا قد […]

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