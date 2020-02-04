2020/02/04 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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اياد علاوي يتحدث عن ’’مؤامرة’’ لتسويف مطلب الانتخابات المبكرة ويدعو للانتباه لها

يتبع.



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بغداد اليوم- ذي قار

وصل المئات من طلبة جامعة ذي قار والكليات الاهلية، الثلاثاء (04 شباط 2020)، إلى ساحة الحبوبي، مركز اعتصام المتظاهرين وسط الناصرية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من الطلبة وصلوا إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للتأكيد على

بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن بدء رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، باختيار طاقمه الوزاري عن طريق التواصل مع النواب بعيدا عن رؤساء الكتل السياسية.

وقال البديري في تصريح صحفي، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن صلاحيات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن المكلف لا يحق له التدخل بعمل الدولة او الحكومة لحين منحه الثقة من قبل مجلس النواب.

وقال التميمي لـ(بغداد الي

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